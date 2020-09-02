РИАМО - 2 сен. Помещение для бизнеса в столичном здании, где жил и работал писатель Александр Солженицын, выставят на торги, оно расположено в доме 1903 года постройки в Тверском районе, говорится в сообщении пресс-службы Центра управления городским имуществом.

Победитель торгов получит помещение в 334 квадратных метра.

«Ранее лот использовался под кафе индийской и европейской кухни, в настоящий момент назначение – свободное. Будущий победитель сможет открыть здесь объект стрит-ретейла, антикафе или, к примеру, салон антикварных книг», - сказал начальник управления по вовлечению объектов имущественного фонда Центра управления городским имуществом Александр Алексеев.

Он добавил, что здание построили до 1917 года, однако оно не относится к объектам культурного наследия и не имеет обременений.

Аукцион по продаже объекта состоится осенью 2020 года. Стартовая цена составит 41,3 миллиона рублей.