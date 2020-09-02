РИАМО - 2 сен. Ежегодный фестиваль travel-блогеров «Слет под рюкзаком» пройдет 4-6 сентября в международной арт-резиденции «Гуслица» на территории Орехово-Зуевского городского округа, мероприятие призвано наладить взаимодействие администрации, предпринимателей и лидеров мнений для развития туризма, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В первый день конференции будут проходить лекции о путешествиях с мастер-классами по продвижению travel-темы в социальных медиа. Во второй день участники-блогеры снимут происходящее и сделают коллаборации для обмена подписчиками. В третий день будет возможность в неформальной обстановке познакомиться с лидерами российской travel-блогосферы.

«Участники будут делиться опытом своих приключений, подскажут рабочие инструменты и возможности для реализации идей по развитию туризма», – уточняется в сообщении.

Мероприятие будет проходить в международной арт-резиденции «Гуслица» – живом пространстве для проведения мероприятий любого формата в любое время года.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно, и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте.