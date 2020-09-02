РИАМО - 2 сен. За минувший месяц в Центр управления регионом поступило 192 обращения по вопросам безопасности, ритуальных услуг, а также по другим тематикам, входящих в компетенцию Главного управления региональной безопасности Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«В ЦУР за август поступило 49 жалоб о продаже наркотиков, 89 вопросов касались системы «Безопасный регион», 53 обращения зарегистрировано по направлению «погребение и похоронное дело», – отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Больше всего сообщений поступило из Красногорска и Раменского (21 обращение) и из Мытищ (19).

В августе специалистами ЦУРа зафиксировано и направлено на блокировку в Роскомнадзор 4 противоправных интернет-ресурса, распространяющих наркотические вещества на территории Московской области.

Эту информацию получают от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств и муниципалитетов. «Тепловая карта» центра позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и сообщает ответственным организациям об обращении для оперативного исправления возникшей проблемы.