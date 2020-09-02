РИАМО - 2 сен. Международные сборы по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту Discover the World Programming Workshop - 2020 пройдут на базе Московского физико-технического института, говорится в сообщении пресс-службы центра развития ИТ-образования МФТИ.

«Обучающая программа составлена для студентов, которые хотят подготовиться к соревнованиям или начать свой путь в продвинутом кодинге. В сборах примут участие сотни студентов более чем из 10 стран мира», - говорится в сообщении.

Сборы пройдут дистанционно с 5 по 12 сентября. За это время участников ждут пять соревновательных раундов, в каждом из которых - от 8 до 13 задач, на их решение отводится всего пять часов.

Участники сборов также будут слушать лекции и делать разборы заданий вместе с тренерами, погрузятся в изучение искусственного интеллекта и пройдут трек по soft skills (надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми).

Все участники будут поделены на дивизионы по уровню сложности. Участвовать в сборах можно в одиночку, или собрав команду до трех человек. Попробовать свои силы смогут все, кто владеет хотя бы одним языком программирования.

В первый день сборов пройдет бесплатная конференция по soft skills, где участникам расскажут, как развивать эмоциональный интеллект, справляться с трудностями, а также как составить привлекательное резюме и найти хорошую работу по душе. Отдельные два блока лекций будут посвящены стажировкам - где их искать, как эффективно проходить и на что обращать внимание.

В последний день участники погрузятся в технологии искусственного интеллекта в рамках отдельного трека.

Выездные сборы Moscow Workshops в этом году в дистанционном режиме уже прошли в Москве и Китае.

В прошлом году сборы охватили Оман, Владивосток, Гродно (Белоруссия), состоялись на берегах Байкала и озера Иссык-Куль (Кыргызстан), прошли в Сингапуре и Риге. За семь лет в сборах Moscow Workshops уже приняли участие 3,5 тысячи студентов из 60 стран.