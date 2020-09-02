РИАМО - 2 сен. Работы по возведению нового учебного корпуса средней общеобразовательной школы №16 на улице Мадонской в городе Орехово-Зуево закончены на 50%, ввести объект в эксплуатацию планируют до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«На строительной площадке задействовано 70 рабочих и 6 единиц техники. Они проводят монтаж внутренних инженерных сетей, отделку помещений, фасадные работы, благоустройство прилегающей территории», – объяснил министр областного стройкомплекса Владимир Локтев.

В новом блоке школы организуют классы начальной школы на 300 учеников, спортивный и актовый залы, помещения для групп продленного дня, столовую с пищеблоком, гардероб, а также административные и вспомогательные помещения. На территории вокруг школы будет проведено благоустройство и озеленение.

Строительство школьной пристройки ведется в рамках президентского нацпроекта «Современная школа» за счет средств бюджета.