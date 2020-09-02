РИАМО - 2 сен. 5 сентября в Дубне откроется экологический марафон «Реки России. Волга-2020», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Марафон призван обратить внимание людей на проблему загрязнения Волги и рек ее бассейна, к которому относятся подмосковные реки Дубна, Лама, Сестра, Кунья и Иваньковское водохранилище.

«Загрязнение водных объектов – одна из главных экологических проблем, которые волнуют жителей Подмосковья. <…> В период карантина состояние поверхностных вод несколько улучшилось. В частности, в 2019 году было зафиксировано снижение среднегодовых концентраций аммонийного азота – одного их главных загрязнителей», – уточняется в сообщении.

Негативное антропогенное воздействие на водные объекты остается сильным. Данные проблемы будут обсуждаться во время экомарафона.