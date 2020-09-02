РИАМО - 2 сен. В августе количество пассажиров МЦД увеличилось на 35% по сравнению с июнем, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Всего за лето на МЦД совершили 30 миллионов поездок», – уточняется в сообщении.

За три летних месяца в Москве открыли новые и прошедшие реконструкцию станции.

В их числе «Славянский бульвар», «Новодачная» и «Сетунь» на МЦД-1, а также «Курьяново» и «Нахабино» на МЦД-2.

Запуск МЦД-1 и МЦД-2 прошел 21 ноября 2019 года.