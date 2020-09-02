РИАМО - 2 сен. Один из столичный ветеранов ВОВ Александр Литвинцев предложил установить у памятника столичным ополченцам второй волны формирования информационный стенд, проект на рассмотрение внесут на комиссию по монументальному искусству Мосгордумы, сообщил председатель городского парламента Алексей Шапошников.

«Ранее нам поступило письмо от ветерана Александра Ивановича Литвинцева, который внес свои предложения по памятнику. Александр Иванович попросил учесть при его создании информационный стенд, рассказывающий о подвиге ополченцев. В ближайшее время внесем проект на рассмотрение комиссии по монументальному искусству», - написал Шапошников на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в 2021 году Москву ждут две юбилейные даты: 80-летие создания Московского народного ополчения и 80-летие битвы под Москвой.

«Чуть больше года мы занимаемся вопросом поиска места установки памятника столичным ополченцам второй волны формирования. Зимой предварительно определили его - на Рублевском шоссе напротив скульптуры «Девочка на шаре». Это район Крылатское, здесь проходил рубеж обороны четвертой дивизии МНО», - добавил Шапошников.