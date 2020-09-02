РИАМО - 2 сен. Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева провела в столичной школе №1234 открытый урок о профилактике инфекционных заболеваний и предотвращении их распространения, сообщает оперштаб столицы.

Особое внимание на уроке здоровья уделили работе школ в нынешних условиях и мерам по профилактике Covid-19, которые предпринимаются в образовательных учреждениях города и которые необходимо соблюдать, чтобы сохранить свое здоровье.

«Меры безопасности в школах очень четкие, понятные и несложные к исполнению. Все учителя и ученики при входе в школу проходят термометрию. В коридорах поставили санитайзеры. Бактерицидные лампы должны обеззараживать воздух», – сказала Андреева.

Она также добавила, что учитель может находиться в школе без маски, когда работает около доски на расстоянии не менее двух метров от учеников.

«Выходя в коридор, в пространство школы, где он будет встречаться с большим количеством детей и взрослых, учитель должен надевать маску. Сотрудники клининговых компаний, охраны, пищеблоков будут носить маски в обязательном порядке. Маски для учеников — по желанию», – подчеркнула Андреева.

Обсуждая сезонную эпидемию гриппа, специалист напомнила, что запрещено заниматься самолечением. Ставить диагноз и назначать необходимое лечение должен врач, а наиболее эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация.

«Вакцинация от гриппа уже стартовала», – напомнила Андреева.

Вакцинация от гриппа рекомендована всем группам населения, но особенно показана детям с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным, а также лицам из групп профессионального риска – медработникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.