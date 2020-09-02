РИАМО - 2 сен. В собственность Подмосковья и городских округов с начала 2020 года было передано из федеральной собственности 276 гектаров земель и 153 объекта недвижимого имущества, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

«Имущество передано в 16 округов и будет использовано для социального и экономического развития, строительства дорог, благоустройства и реализации новых проектов в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Крупными проектами первого полугодия стало оформление в собственность Московской области 60 гектаров земли под строительство дорог регионального значения и 10,5 гектаров для ликвидации и рекультивации полигонов.

Также порядка 94 гектаров земли передано в муниципальную собственность под социально-экономическое развитие округов: 36,6 гектара – в ЗАТО Звездный городок, 42,2 гектара - в Солнечногорск и 15 гектаров – в Сергиево-Посадский городской округ.

Кроме того, в рамках поручения президента РФ из федеральной собственности переданы в городской округ Шатура 72 гектара земли для создания индустриального парка, а в собственность городского округа Черноголовка - 15 объектов недвижимого имущества, ранее находившегося в ведении Научного центра Российской академии наук.

Порядка 138 зданий и строений переданы в городские округа Богородский, Дмитровский, Солнечногорск и Балашиха для муниципальных нужд.