РИАМО - 2 сен. Одобрен проект устройства системы взимания платы «Свободный поток» и автоматизированной системы управления дорожным движением Центральной кольцевой автодороги А-113 (ЦКАД) в районе пересечения с автодорогой М-10 Москва – Санкт-Петербург, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

По проекту строители сделают наружное освещение, установят автоматизированную систему взимания платы и управления дорожным движением. Работы пройдут на участке ЦКАД от транспортной развязки №18 пускового комплекса №3 до транспортной развязки №31 – на пересечении с автомобильной дорогой М-10 «Россия», где проходит граница работ по пусковому комплексу №5.

«Скоростная трасса Центральной кольцевой автомобильной дороги А-113, проектной длиной 339 километров, строится на территории новой Москвы и Московской области. Планируется, что она будет эксплуатироваться на платной основе. Работы на всех пяти пусковых комплексах автомагистрали, расположенных параллельно кольцевым магистралям А-107 («Малая бетонка») и А-108 («Большая бетонка»), планируется завершить в 2021 году», – уточняется в сообщении.

Проектируемый участок трассы А-113 длиной 7,8 километра проходит по территории городского округа Солнечногорск. Для обеспечения автоматизированного сбора платы за проезд без остановки транспортных средств установят систему «Свободный поток».

Система будет определять тип транспортных средств, а также хранить отчетную информацию. Кроме того, она поддерживает различные модификации режима взимания платы и возможность подключения новых сервисов к бортовому оборудованию пользователей.

Автоматизированная система управления дорожным движением включает интеллектуальную транспортную систему, в составе которой будет действовать подсистема мониторинга параметров транспортных потоков по основному ходу через каждые 2 километра и на всех съездах и въездах.

Кроме того, система снабжена функциями видеонаблюдения и метеомониторинга, связи и передачи данных, а также подсистемами выявления инцидентов, информирования участников дорожного движения, идентификации транспортных средств и электронного сбора оплаты.