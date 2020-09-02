РИАМО - 2 сен. Семь представителей Московской области поборются за победу в суперфинале конкурса «Лидеры России - 2020», он пройдет 6 и 7 сентября на площадке мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия — страна возможностей».

«Топ-10 регионов с наибольшим количеством участников, приглашенных в суперфинал конкурса «Лидеры России 2020», распределились следующим образом: Москва – 62 человека, Санкт-Петербург – 31, Свердловская область – 14, Ставропольский край – 14, Краснодарский край – 11, Новосибирская область – 10, Приморский край и Ростовская область по девять участников, по семь конкурсантов от Челябинской и Московской областей, Республик Дагестан и Татарстан, по шесть суперфиналистов из Хабаровского края, Амурской области, Томской области, Красноярского края, Тюменской области и Республики Башкортостан», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Конкурсанты продемонстрируют свои лидерские качества и поборются в очных оценочных мероприятиях. Там определят 100 победителей проекта.

Всего из 233 тысяч участников третьего сезона по итогам всех испытаний в суперфинал конкурса «Лидеры России - 2020» вышли 300 участников из 54 регионов России, двое граждан Украины и один гражданин Белоруссии.