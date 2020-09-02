РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 сен. Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых в мошенничестве с элитной недвижимостью на территории подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте МВД России.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Московской области задержаны подозреваемые в мошенничестве при застройке коттеджного поселка», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, злоумышленники с 2007 по 2012 год привлекали денежные средства граждан под предлогом продажи элитной загородной недвижимости в городском округе Красногорск. На территории коттеджного поселка предполагалось строительство объектов социальной инфраструктуры: школы-гимназии, детского дошкольного учреждения, многофункционального спортивного центра и торгового комплекса.

Кроме того, проектом предусматривалось благоустройство прибрежной набережной, детских площадок, теннисных кортов, трасс для горного и санного спуска.

«Подозреваемые заключали с физическими лицами договоры купли-продажи земельных участков и жилых домов. Однако обязательства перед покупателями недвижимости премиального класса выполнены не были. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба превысила 100 миллионов рублей», - пояснила Волк.

Она добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны четверо подозреваемых. Двоим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – домашний арест», - отметила Волк.

По ее словам, на территории Московского региона проведено более 25 обысков в жилых и офисных помещениях, принадлежащих фигурантам. Обнаружены и изъяты черновые записи, оргтехника, банковские карты, мобильные телефоны, серверы, флеш-карты, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - заключила Волк.