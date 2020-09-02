РИАМО - 2 сен. На Севастопольском проспекте в Москве построят многоквартирный дом для переселения по программе реновации в районе Зюзино, фасады здания оформят в оранжево-белой гамме, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Общая площадь здания составит порядка 13 тысяч квадратных метров. Фасады оформят в оранжево-белой гамме, в качестве основного отделочного материала будет использоваться клинкерный кирпич», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он добавил, что на стенах для удобства жильцов установят корзины под кондиционеры.

Высота дома составит 21 этаж. На первом этаже будет пространство для велосипедов и детских колясок, помещение для консьержа.

Территорию около дома благоустроят.