РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 сен. Масштабные работы по ремонту дорог завершили в городском округе Красногорск, их провели на 36 километрах дорог, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«По программе софинансирования с правительством Подмосковья отремонтировано 36 километров дорожного полотна, на дорогах и во дворах устранено почти 12 тысяч ям», - говорится в сообщении.

За минувшую неделю восстановили размытую дождями дорогу в частном секторе деревни Анино вблизи микрорайона Изумрудные холмы. По просьбе жителей вместо грунтовки уложили асфальт, обустроили колодцы.

Кроме того, отремонтировали тротуар в микрорайоне Чернево-2, обустроили тротуар по улице Циолковского.