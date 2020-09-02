РИАМО - 2 сен. Почти 1,4 миллиона пассажиров перевезли поезда Центральной пригородной пассажирской компании в День знаний, это на 23,5% меньше, чем в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Самым популярным в этот день стало Ярославское направление, электропоезда на нем перевезли 273,6 тысячи пассажиров. На втором месте Казанское, им воспользовались 234,8 тысячи человек, на третьем Горьковское — 180,3 тысячи человек», - говорится в сообщении.

Наименее популярным оказалось Киевское направление Московской железной дороги, которым воспользовались 67,2 тысячи пассажиров.

Электропоезда курсировали по расписанию рабочего дня.

С 12 мая в общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток. Приобрести защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.