РИАМО - 2 сен. Директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин отметил, что локализация видеоплатформы Netflix в России не приведет к кардинальным переменам на данном рынке, сообщает Газета.ru.

Пресс-служба Netflix в России в среду сообщила о том, что «Национальная медиа группа» становится оператором видеосервиса. Контент будет полностью дублирован на русский язык, кроме того, к концу года на платформе появится около 100 российских проектов.

«Netflix — единственный производитель контента, который распространял его сугубо на собственной платформе. Благодаря локализации от НМГ («Национальной медиа группы» - ред.) больше контента Netflix будет доступно в России на русском языке или с субтитрами», — сказал Бырдин.

Он уточнил, что локализация Netflix не станет началом тренда, так как контент других крупных студий давно легально доступен в РФ, он лицензируется крупнейшими сервисами страны.

Netflix – это американский видеосервис с десятками тысяч фильмов, сериалов и ТВ-шоу, который доступен более чем на 30 языках по всему миру. В РФ его запустили в начале 2016 года.​