РИАМО - 2 сен. В Москве согласовали проектную документацию для объекта «Капитальный ремонт отдельных конструкций пешеходного моста «Андреевский» на 1-й Фрунзенской улице, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Сегодня город занимается не только строительством новых объектов, но и поддерживает созданную дорожную инфраструктуру: реализуется широкий фронт работ в части ремонта и обновления транспортных сооружений, а также создания систем безопасности и мониторинга. Скоро в центре столицы будут отремонтированы отдельные конструкции пешеходного Андреевского моста», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В рамках проекта запланировали замену эскалаторов, расположенных на сходе в сторону Фрунзенской набережной, а также устройство системы диспетчеризации.

Ремонт сделают с пропуском пешеходов по части, свободной от ремонтных работ.​