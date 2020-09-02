РИАМО - 2 сен. Новый онлайн-сервис разработан для жителей Московской области на базе личного кабинета клиента «ЕИАС ЖКХ», который будет оповещать об аварийных и плановых ремонтных работах на сетях холодного водоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

В настоящее время сервис работает в пилотном режиме в городских округах Красногорск, Балашиха и Одинцовский. Однако в скором времени он будет доступен для всех жителей региона.

«Если на объекте водоснабжения произошел технологический сбой, жителям моментально придет push-уведомление или оперативно появится новость на портале о факте сбоя подачи воды, причинах и сроках ее восстановления. Кроме этого, жители будут оповещены о ближайших адресах, куда будет доставлена питьевая вода в их муниципалитетах на время отсутствия ресурса», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

По его словам, важно, чтобы жители в короткие сроки были оповещены о возникшей проблеме, и еще важнее — проинформированы об ее решении, поэтому министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области все больше проводит цифровизацию своей сферы.

Зайти в новый личный кабинет можно либо с главной страницы сайта ЕИАС ЖКХ по ссылке или в мобильном приложении «ЕИАС ЖКХ» в App Store и Play Market.

Каждому жителю, который зарегистрировался в личном кабинете, в разделе «Новости» доступна информация об отключениях холодного водоснабжения.