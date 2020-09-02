РИАМО - 2 сен. Власти столицы утвердили проект планировки территории кварталов 36, 37, 38 района Зюзино, соответствующее постановление правительства Москвы опубликовано на официальном сайте мэра города.

«Изменить границы объекта природного комплекса №30а Юго-Западного административного округа города Москвы «Сквер по Болотниковской улице», включив в его состав участок территории площадью 0,01 гектара», — говорится в постановлении.

Согласно документу изменяются границы объекта природного комплекса №30б Юго-Западного административного округа «Озелененные территории между улицами Болотниковская и Перекопская» и исключаются из его состава участки площадью 0,23 гектара.

Кроме того, устанавливаются границы бульвара по Севастопольскому проспекту. В состав природных и озелененных территорий включаются участки площадью 3 гектара, образуя озелененную территорию квартала 36 района Зюзино.

Еще устанавливаются границы сквера по Перекопской улице, сквера на пересечении Каховской и Керченской улиц, парка по Керченской улице, квартал 14б Зюзина. В состав природных и озелененных территорий включаются участки территории площадью 1,39 гектара, образовывая объект природного комплекса «Бульвар по Керченской улице, квартал 14б Зюзина», также устанавливаются его границы.

В состав природных и озелененных территорий включается участок территории площадью 0,75 гектара, образуя озелененную территорию психоневрологического интерната №18, также устанавливаются границы этого объекта природного комплекса.