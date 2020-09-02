РИАМО - 2 сен. В августе столичные власти попросили пассажиров Московских центральных диаметров оценить свои поездки, 87% из них высказались об МЦД положительно, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По сравнению с декабрем прошлого года довольных пользователей МЦД стало на 20% больше. Это значит, что мы движемся в правильном направлении. Сейчас для нас главный приоритет — обновление поездов. На втором диаметре оно завершено в рекордно короткие сроки, на первом завершим до конца года», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Каждый второй пассажир отметил, что поездка стала занимать меньше времени, чем до запуска МЦД.

Пассажиры также ценят диаметры за комфортные поезда, новые реконструированные станции и бесплатные пересадки на метро по карте «Тройка».

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 километров.