РИАМО - 2 сен. За август этого года число погибших в авариях на дорогах Москвы снизилось на 33% по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Наш город становится безопаснее», - говорится в сообщении.

Для большего спокойствия на дорогах горожанам посоветовали соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными, не отвлекаться на телефон за рулем.

Также по август в городе произошло порядка 170 ДТП с участием транспорта городского и коммерческих перевозчиков.