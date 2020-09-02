РИАМО - 2 сен. Инцидент с недовольным пассажиром произошел на теплоходе в районе Воробьевых гор в столице, на одном из прогулочных судов мужчина потребовал высадить его на берег, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«На палубу прогулочного судна, стоящего на причале «Устьинский мост» зашел потенциальный клиент и поинтересовался стоимостью речной прогулки. В это время теплоход отчалил от пристани, чем вызвал недовольство гражданина и тот потребовал незамедлительно высадить его на берег», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. О произошедшем на борту конфликте арендатор судна сообщил в линейный отдел МВД РФ на водном транспорте.

«В настоящее время сотрудники транспортной полиции опрашивают свидетелей и участников конфликта, по завершению будет дана правовая оценка случившемуся», - заключил представитель пресс-службы.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что вооруженный мужчина взял в заложники капитана корабля в Москве.