РИАМО - 2 сен. Власти Москвы утвердили проекты планировки двух микрорайонов по программе реновации жилищного фонда в Головинском районе, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

«Утвердить проект планировки территории микрорайонов 4, 10 Головинского района города Москвы», — говорится в документе.

Территория подготовки проекта по реновации в районе составляет 100 гектаров. Планируется снести 36 многоквартирных домов. На освободившейся территории построят жилые дома, пять образовательных учреждений, храм и спорткомплекс.

Также постановление изменяет границы сквера в Северном округе по улице Авангардной, из его состава исключается участок площадью 0,37 гектара и прибавляется участок площадью 0,24 гектара.

Кроме того, изменяются границы бульвара между домами 9 и 17 по улице Смольной и устанавливаются границы новой озелененной территории у храма по улице Смольной.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в столице в 2017 году. Она затронет более 1 миллиона горожан, предусматривает расселение 5174 домов.