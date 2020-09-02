РИАМО - 2 сен. Департамент предпринимательства и инновационного развития столицы с 11 по 13 сентября представит в Парке Горького креативную зону «Сделано в Москве» в рамках фестиваля «Российская креативная неделя – 2020», говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Выставка креативных инноваций Москвы, программа дискуссий, открытых диалогов от ведущих экспертов рынка, презентация стартапов и молодых специалистов – это и многое другое наполнит шатер на мероприятии.

«Сделано в Москве» будет работать в течение всех трех дней фестиваля. Программа события включает в себя: панельные дискуссии и презентации с участием лидеров московского креативного предпринимательства Creative Masters; презентации перспективных профессий (дизайнер виртуальных миров, 3D-моделлер, программист цифровых аватаров, маркетолог кино и других) в креативных индустриях Creative Careers; паблик-токи для молодых профессионалов Young Creators about Future», — говорится в сообщении.

Всего пройдет более 30 мероприятий.

Высказанные идеи и предложения станут основой плана развития творческих отраслей бизнеса в столице, над которым уже работает Агентство креативных индустрий, созданное в июне департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Параллельно основной программе состоится выставка «Креативные инновации Москвы», на которой 15 инновационных московских компаний, ведущих деятельность в сфере веб-дизайна, fashion, ювелирного дизайна, компьютерной графики, компьютерных игр, архитектуры, видеопроизводства, музыкальной индустрии, анимации, медиа, исполнительских искусств, аудиовизуального искусства, VR- и AR-технологий, 3D-графики, представят свою деятельность.

Каждый день креативных выходных будет посвящен разным темам: первый день — роль креативных индустрий в городском развитии, второй день — инновации в креативных индустриях и междисциплинарное взаимодействие, третий день — новая экономика креативных индустрий (бизнес-модели, последствия пандемии и другое).

В рамках основной программы Международного фестиваля «Российская креативная неделя» выступят руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин и другие представители ведомства.

Среди спикеров также: директор Universal University Екатерина Черкес-заде, первый президент института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и основатель журнала «Афиша» Илья Осколков-Ценципер, философ, заведующий кафедрой проектов в сфере культуры отделения культурологии философского факультета ВШЭ Валерий Анашвили; продюсер, режиссер, композитор, член экспертного совета министерства культуры РФ Арнольд Гискин, президент фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софья Троценко, директор центра дизайна Artplay Сергей Десятов, директор дизайн-завода «Флакон» Николай Матушевский и многие другие.

Узнать программу мероприятий и список спикеров можно на сайте.