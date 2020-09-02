РИАМО - 2 сен. Обладателем национального титула «Книга года» – 2020 стало издание «Библиотека литературы Древней Руси» в 20 томах, говорится в сообщении пресс-службы Московской международной книжной ярмарки.

Конкурс «Книга года» – 2020 проводился по десяти номинациям. В номинации «Проза года» победил роман Максима Замшева «Концертмейстер», в номинации «Поэзия года» - «И звук и отзвук: из разных книг» Олега Чухонцева.

Победителем в номинации «Детям XXI века» стала книга Александры Литвиной «Транссиб. Поезд отправляется», спецдипломом отмечена книга Альберта Лиханова «Дети Победы. Роман в повестях».

В номинации «Поколение Z» лучшей стала серия книг для подростков «Рассказы Волчка». В номинации Humanitas победила книга Захара Прилепина «Есенин: Обещая встречу впереди», специальным дипломом отметили книгу воспоминаний Вениамина Смехова «Жизнь в гостях».

Победителем в номинации Non-fiction стала популярная энциклопедия «Якутский холод», в номинации «ART-книга» - серия «Материалы к биографии». В номинации «Искусство книгопечатания» отметили факсимильное воспроизведение и оптико-электронную реконструкцию рукописи Антона Чехова «Остров Сахалин».

Среди конкурсантов в номинации «День Победы» лучшей стала книга Александра Звягинцева «Суд народов», спецдиплом получил проект Arzamas и «Сбербанка Премьер» - портал «Война и жизнь».

Московская международная книжная ярмарка открылась в среду в Центральном выставочном зале «Манеж». Гости могут познакомиться с книгами главных издательских домов страны, а также встретиться с писателями. Ярмарка продлится четыре дня.