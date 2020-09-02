РИАМО - 2 сен. В Сергиевом Посаде двоих мужчин признали виновными в убийстве местного жителя, они убили своего соседа, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В 2018 году потерпевший пришел в дом к обвиняемым для урегулирования разногласий. Во время разговора между мужчинами опять возник конфликт, во время которого 57-летний хозяин дома нанес оппоненту множественные удары ножом в спину, а его 24-летний сын - удар металлической кувалдой в голову.

«От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Желая скрыть совершенное преступление, мужчины обернули тело погибшего в полиэтиленовую пленку и на своем автомобиле вывезли на кладбище, где закопали», - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили более 15 свидетелей и провели обыски.

Мужчинам назначено наказание в виде 14 и 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.