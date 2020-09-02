РИАМО – 2 сен. Российский теннисист Даниил Медведев порассуждал о выходе во второй круг US Open, он сказал, что играл стабильно и не шел на сумасшедшие удары, сообщает Газета.ru.

«Больше всего я доволен счетом и победой в трех сетах. Я также рад, что закончил матч до полуночи. Я сумел сохранить отрыв и всегда оказывал давление на чужой подаче. Это стало ключевым моментом», — сказад Медведев.

Он обыграл аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

Его следующий противник - австралиец Кристофер О'Коннелл.