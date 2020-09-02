РИАМО - 2 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу стадиона «Знамя» после реконструкции и пожелал футболистам успехов в первенстве ПФЛ, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Работы по реконструкции провели в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Стадион был построен еще в 1926 году.

«Теперь здесь обновлены футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, зона для прыжков в длину, появились трибуны на 2,5 тысячи зрителей с навесом, защищающим от солнца и дождя», - говорится в сообщении.

Для маломобильных граждан предусмотрели специальные зоны и отдельные места. На стадионе также оборудовали шумозащитные экраны, информационные табло и мачты освещения.

«Сейчас стадион радует. Единственное, что жалко – не вернуть те годы, когда я играл за «Знамя». А так бы хотелось здесь поиграть, на таком прекрасном поле. Большая благодарность губернатору за то, что появился такой стадион», - отметил местный житель Алексей Корягин.

Ногинск - один из первых центров рождения футбола в России. В 1911 году здесь начали строить футбольное поле и создали первую в уезде футбольную команду Глуховской мануфактуры. Сейчас обновленный стадион является домашней ареной ФК «Знамя».

«Стадион открыт в утреннее время с 07:00 до 09:00. Каждый может воспользоваться легкоатлетическими дорожками. В вечернее время - с 18:00 до 22:00 мы включаем освещение. Люди с удовольствием посещают стадион, занимаются спортом», - добавил Захаров.

Ногинск - один из первых центров рождения футбола в России. В 1911 году здесь начали строить футбольное поле и создали первую в уезде футбольную команду Глуховской мануфактуры. Сейчас обновленный стадион является домашней ареной ФК «Знамя».

Губернатор зашел к игрокам в раздевалку, чтобы пожелать успехов в первенстве ПФЛ (группа 3). За «Знамя» играют бывшие игроки сборной России по футболу Роман Павлюченко, Александр Самедов и Ренат Янбаев.

В среду в матче 1/64 Кубка России подмосковная команда на своем поле обыграла по пенальти саратовский «Сокол».