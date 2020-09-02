РИАМО - 2 сен. В столице задержали четверых граждан, которых подозревают в незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций по выводу денег из страны, сообщается на сайте «МВД медиа».

«Теневые финансисты с начала 2016 года совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию с целью вывода денежных средств из легального денежного оборота РФ по фиктивным договорам», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, оборот составил несколько миллиардов рублей. С каждой транзакции злоумышленники себе оставляли свыше 7%.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

«В ходе обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты денежные средства, 1,5 тысячи банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати и уставные документы более двух сотен компаний, а также журналы, черновые записи и иные документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что при задержании один из злоумышленников попытался избавиться от части улик. Находясь в своей квартире, он выбросил в окно документы, банковские карты, телефоны и ноутбуки.

По ее словам, на сегодняшний день специалисты проводят следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых, а также на изобличение их соучастников.