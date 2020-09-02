РИАМО - 2 сен. Международный форум Kazan digital week – 2020 состоится с 21 по 24 сентября в онлайн-формате, мероприятие объединит ученых, экспертов, политиков, разработчиков стартапов и представителей крупного бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Программа форума включает все традиционные компоненты: пленарные и рабочие сессии, круглые столы, выставку, технические визиты, мастер-классы и ознакомительные экскурсии, адаптированные к онлайн-формату», - говорится в сообщении.

Участники форума обсудят такие актуальные темы, как цифровая трансформация мира финансов, перспективы развития корпоративного венчурного рынка, перспективные направления развития отрасли ситуационных центров, вопросы интеграции различных технологий для обеспечения безопасности дорожного движения и многое другие.

Стать участниками Kazan digital week – 2020 могут представители профессионального сообщества (теоретики, методологи, практики), сотрудники научных и научно-исследовательских организаций, а также ученые и специалисты, ведущие самостоятельные исследования по тематикам форума.

«Благодаря новому онлайн-формату форум может принципиально расширить охват аудитории, увеличить количество посетителей до 5-10 тысяч человек, объединить вынужденно изолированные научные и бизнес-сообщества стран Европы и Востока. Форум является исключительной возможностью формирования нового международного рынка объектов, систем и коммуникаций умной мобильности», - отметил министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.