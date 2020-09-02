РИАМО - 2 сен. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по капремонту автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа Электросталь в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт автомобильных дорог на территории городского округа Электросталь», – сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Капитальный ремонт будет проводиться в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Он финансируется за счет средств бюджета Московской области и городского округа Электросталь.