РИАМО - 2 сен. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что сейчас в Кремле готовят запись выступления президента России Владимира Путина для Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Газета.ru.

«Такое выступление сейчас прорабатывается и готовится», — сказал Песков.

Он уточнил, что работа над выступлением главы государства завершится примерно в 20-х числах сентября.

Путин может выступить на 75-й сессии Генассамблеи ООН, его обращение запланировано на 22 сентября.​