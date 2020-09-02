РИАМО - 2 сен. Российская актриса Александра Бортич выложила фотографию с мужем Евгением Савельевым и новорожденным сыном Сашей, поразив поклонников семейной идиллией, сообщает Nation News.

На снимке Бортич вместе с семьей лежит на траве среди ромашек. На всех членах семьи надета одежда теплых тонов. Бортич красуется в кремовой блузке со спущенными плечами, Савельев – в водолазке горчичного цвета и пуловере, а их ребенок – в комбинезоне более яркого оттенка.

Фанаты актрисы были поражены тем, что Бортич разместила фотоснимок с ребенком в интернете. Звездная пара тщательно скрывала его рождение.

Бортич стала популярной после съемок в исторической картине «Викинг» с Данилой Козловским. Кроме того, она снималась в сериале «Полицейский с Рублевки» и фильме «Я худею». ​