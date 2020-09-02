РИАМО - 2 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в Ногинске, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Он (ФОК - ред.) построен по поручению губернатора. В муниципалитете хоккей пользуется популярностью: здесь есть спортшкола олимпийского резерва для детей и хоккейный клуб «Богородск», который в 2017 году стал бронзовым призером любительского турнира «Ночная хоккейная лига», - говорится в сообщении.

Спортсмены клуба «Богородск» ранее обратились к Воробьеву с просьбой открыть ледовую арену в Ногинске, чтобы не ездить на тренировки в соседние муниципалитеты. Через три года ФОК с крытым катком был введен в эксплуатацию. С июля здесь постоянно занимаются более 150 воспитанников спортшколы, а также тренируются хоккеисты-любители всех возрастов.

Губернатор встретился с юными спортсменами, узнал, как проходят тренировки и пожелал побед в будущих состязаниях.

«Мне кажется, что для каждого города Подмосковья важно, чтобы свой лед был. Теперь он есть и у вас», - отметил Воробьев.

По словам президента федерации хоккея Богородского городского округа Юрия Левахина, благодаря решению губернатора в Ногинске появился физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом.

«Здесь его раньше не было никогда, несмотря на то, что это хоккейный район. Одаренные дети уходили в Балашиху, Электросталь, а сейчас обратно все сюда вернулись. Здесь теперь их прописка и дом, юношеская школа Олимпийского резерва, в которой они тренируются», - отметил Левахин.

В новом ФОКе помимо ледовой арены, есть спортивный зал, помещения для проката и хранения инвентаря, специальные сушилки, где можно оставлять форму.

«Я занимаюсь хоккеем четыре года, в этой школе - второй месяц. Очень нравится: лед хороший, точильщики прекрасные. И сушилка здесь отличная! Форму кладешь и с легкой сумкой идешь домой. Собираюсь заниматься хоккеем и дальше, в большой хоккей пойду», - рассказал 12-летний спортсмен Вадим Смирнов.

С сентября в спорткомплексе организован график посещения для льготных категорий жителей: около 20% пропускной способности будут отведены под акции «Добрый час», «Социальный час», а также часы хоккея и фигурного катания.