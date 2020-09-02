РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. В дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на Комсомольском проспекте в подмосковных Люберцах, пострадали два человека, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник правоохранительных органов.

Он отметил, что, по предварительным данным, водитель машины Nissan двигаясь по Комсомольскому проспекту со стороны Дзержинского проспекта в сторону поселка Некрасовка в районе дома 16/2 не справился с управлением и наехал на машину Мazda, по инерции столкновение произошло также с автомобилями Тoyota и Kia.

«В данном ДТП пострадали водитель машины Nissan и пассажир машины Маzda и с травмами различной степени тяжести госпитализированы в городскую больницу. По данному ДТП сотрудниками полиции проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что состояние водителя Nissan на данный момент устанавливается.