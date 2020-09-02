РИАМО - 2 сен. Ежедневно автомобили такси в Москве перевозят 909 тысяч человек, среднее время поездки составляет 10-15 минут, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Каждый день более 100 автомобилей легковых такси перевозят врачей для обходов пациентов — всего было совершено более 42 тысяч поездок медицинских работников на такси», - сказал замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

Он уточнил, что пассажиропоток московского такси изменился из-за неполного возобновления международного авиасообщения.

Пронин также сказал о создании цифрового профиля водителя такси. Технологию планируют ввести до конца года.

«Наша цель — сделать рынок таксомоторных перевозок полностью прозрачным и безопасным», - отметил замруководителя департамента.

Каршеринг в городе также набирает все большую популярность. Им ежедневно пользуются от 70 до 100 тысяч человек. В день совершается около 140 тысяч поездок.

«С начала 2020 года пользователи каршеринга совершили 28 млн поездок. Средняя продолжительность поездки — 33 минуты», - сказал Пронин.