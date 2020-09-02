РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. Во Дворце спорта «Триумф» Люберец 6 сентября состоятся Московские областные соревнования по самбо среди юношей, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Начало состязаний в 11:00.

«Более 100 спортсменов в возрасте 11-12 лет поборются в этот день за награды в 10 весовых категориях. Победители представят городской округ Люберцы в финале первенства Московской области», - говорится в сообщении.

В связи с требованиями Роспотребнадзора доступ зрителей в зал будет закрыт, участников объединят в группы с индивидуальным временем проведения поединков.​ Это спортивное мероприятие будет освещаться в социальных сетях - на странице спорткомитета, а также в аккаунтах Федерации самбо городского округа Люберцы @sambo.lubertsy.