РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско вместе с волонтером Георгием Николаевым вручил телефоны ветеранам ВОВ Прасковье Ивановой и Клавдии Спесивцевой, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Дениско выразил слова глубокой благодарности фронтовикам за их самоотверженный вклад в Великую Победу и пожелал крепкого здоровья и сил.

«Пусть подаренные телефоны помогут больше общаться с родственниками, а также служат средством для оперативного реагирования и экстренной помощи в случае необходимости», - сказал депутат.

В рамках акции, проводимой партией «Единая Россия» совместно с общественным движением «Волонтеры Победы», участники Великой Отечественной войны будут обеспечены телефонами с бесплатной мобильной связью.

В 1942 году Иванова была призвана в ряды Советской армии, где служила связисткой в авиационном полку. Домой с войны вернулась только в декабре 1945 года. Трудилась на производственном предприятии. Из троих детей в настоящее время осталась только дочь, которая ухаживает за мамой.

Спесивцева – уроженка Рязанской области. В годы войны работала бухгалтером в войсковой части, расположенной в военном городке города Люберцы. После Великой Отечественной переехала в Иркутскую область, а в 1957 году вернулась в Малаховку. Ее общий трудовой стаж - более 40 лет. Имеет дочь, двух внуков и трех правнуков.