РИАМО - 2 сен. Разметку поменяли в 20 небольших тоннелях Москвы, теперь там можно выполнять перестроения по ходу движения, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Отныне, если сразу после тоннеля есть съезд, можно перестроиться прямо в нем. Теперь не обязательно занимать нужный ряд еще до въезда.

«Перестраиваться разрешили только в тех тоннелях, где это безопасно — тоннель короткий и с хорошим обзором. Каждый участок был согласован с ГИБДД», – уточняется в сообщении.

Прерывистую разметку начертили в тоннелях Садового кольца: Октябрьском, Добрынинском, Таганском, Маяковском, Новоарбатском (Чайковском), Дорогомиловском тоннелях, а еще в тоннелях под улицей Бориса Галушкина на проспекте Мира и под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе.

Кроме того, перестраиваться разрешили в тоннеле на улице Нижняя Масловка, под многоярусным паркингом в районе Соколиной Горы на Северо-Восточной хорде, под Курским направлением Московской железной дороги на Варшавском шоссе, в Беговом тоннеле на Третьем транспортном кольце, в тоннеле под Волгоградским проспектом на Люблинской улице.

Еще перестроения можно выполнять в Нахимовском тоннеле, в Ходынском транспортном тоннеле на Ленинградском проспекте, в тоннеле под третьим Нижнелихоборским проездом, на развязке Каширского шоссе с Варшавским шоссе, в Ленинградском тоннеле, в тоннеле под улицей Трофимова на проспекте Андропова, в Артамоновском тоннеле на Аминьевском шоссе.