РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. В подмосковных Люберцах в три раза увеличилось количество рейсов №38, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Более чем в три раза увеличено количество рейсов на маршруте №38, который соединяет железнодорожную станцию Малаховка и улицу Калинина. Теперь интервал между рейсами в часы пик составит не более 45 минут», - говорится в сообщении.

С подобной просьбой к главе городского округа Люберцы Владимиру Ружицкому обратились местные жители во время очередной встречи. По его поручению и было принято решение о пересмотре расписания движения автобусов.