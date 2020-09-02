РИАМО - 2 сен. В Москве в среду вечером загруженность дорог достигла восьми баллов из десяти возможных, сильнее всего загружены центральные улицы города, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на Новинском бульваре, Большой Садовой улице, Валовой, Житной улицах, Котельнической и Москворецкой набережных.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением наблюдаются на севере, северо-западе, юго-востоке города.

К 20:00 загруженность городских дорог снизится до семи баллов, к 21:00 - до пяти баллов.