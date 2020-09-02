РИАМО - 2 сен. В школе на улице Толбухина одна из учениц распылила в классе перцовый баллончик, который взяла у одноклассницы, на место была вызвана бригада скорой помощи, сообщила РИАМО директор Западного комплекса непрерывного образования Наталья Пометун.

«Педагог незамедлительно вывела школьников из зоны распыления и вызвала бригаду скорой помощи, чтобы медики на всякий случай осмотрели ребят. У ученицы, которая распылила баллончик, проявилась аллергическая реакция, после чего мама ребенка приняла решение дополнительно пройти обследование в больнице», - сказала Пометун.

Она добавила, что самочувствие остальных школьников нормальное, госпитализация никому из них не понадобилась. После инцидента школьники продолжили занятия.

В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в ходе которого будут установлены все детали случившегося.