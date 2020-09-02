РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. Досрочное голосование по дополнительным выборам в совет депутатов городского округа Люберцы по 7-му многомандатному избирательному округу стартовало в среду в помещении территориальной избирательной комиссии, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Оно продлится по 12 сентября включительно.

«В связи с досрочным сложением своих полномочий двумя законотворцами закон обязывает провести дополнительные выборы и обеспечить в совете депутатов Люберец необходимое число его членов. Голосование назначено на 13 сентября. Также люберчане могут проголосовать до этой даты в помещении избиркома или в дни его выездной работы в поселках», - сказал Ружицкий.

Со среды избиратели могут принять участие в досрочном голосовании в помещении ТИК города Люберцы (Октябрьский проспект, 190) в рабочие дни с 16:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00.

Также ​организована выездная работа избиркома в следующие дни: 4 сентября с 16:00 до 20:00 и 5 сентября с 10:00 до 14:00​ в помещении школы № 54 (поселок Октябрьский, улица Школьная, дом 2); 6 сентября с 10:00 до 14:00 и 7 сентября с 16:00 до 20:00​ в помещении школы № 52 (поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом 52а);

Выездная работа избиркома организована 8 и 9 сентября с 16:00 до 20:00 в помещении территориального управления (поселок Томилино, улица Пушкина, дом 6).

В границах седьмого избирательного округа расположены поселок Октябрьский, часть поселков Малаховка и Томилино. В этом округе - более 30 тысяч избирателей. Они будут выбирать двух депутатов из 11 зарегистрированных кандидатов.

Подробную информацию о кандидатах в депутаты можно найти на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия» и на сайте «Вестник избирательной комиссии Московской области».