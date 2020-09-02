РИАМО - 2 сен. В Москве начали строить второй тоннель от тупиков за «Селигерской» до «Улицы 800-летия Москвы» на новом участке Люблинско-Дмитровской линии, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Строители планируют закончить проходку до конца этого года», - написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

Проходку первого тоннеля на данной ветке подземки закончили в июле.

«Напомню, «салатовая» ветка <...> протянется до поселка Северный. На нее пересядут еще жители районов Дмитровский, Восточное Дегунино и Лианозово», - добавил мэр.

Во время голосования на портале «Активный гражданин» инициативу продлить Люблинско-Дмитровскую линию метро в Лианозово и Северный москвичи поддержали. Всего проголосовало 199 332 человека, из которых определенный ответ дали 156 374 человека, остальные затруднились ответить или сказали, что это должны решать специалисты. 84% жителей из числа давших определенный ответ проголосовало «За»