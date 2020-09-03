РИАМО - 3 сен. Более 1 тысячи площадок подготовили в Подмосковье для проведения «Диктанта Победы», в основном диктант напишут на базе общеобразовательных школ, около 40 площадок разместили в музеях, библиотеках и выставочных залах, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия» в Московской области.

«Центральными площадками станут недавно открывшийся музей Зои Космодемьянской в деревне Петрищево, музей-заповедник «Бородинское поле» в Можайском городском округе и средняя школа №3 Наро-Фоминска, где для участников выступят военнослужащие легендарной Кантемировской дивизии», — сказал секретарь Московского областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Министр культуры Московской области Елена Харламова считает символичным проведение «Диктанта Победы» в новом музее Зои Космодемьянской.

«Музей с момента открытия 8 мая 2020 года стал знаковым местом для всего Подмосковья. Новый музей — это пространство XXI века, где с тобой говорят на языке новейших технологий, где есть правда истории, но есть и нынешняя жизнь», — сказала Харламова.

Она добавила, что в экспозиции музея воссоздан класс средней московской школы, каким он выглядел в военное время. И именно за этими партами нынешнее поколение школьников ответит на вопросы «Диктанта Победы».

В этом году участникам тестового испытания предстоит ответить на 25 вопросов. Пять из них будут связаны с территориальной спецификой.

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