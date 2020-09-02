РИАМО – 2 сен. Актер и режиссер Владимир Фокин высказался о смерти народного артиста России Бориса Клюева, назвав покойного выдающимся актером и прекрасным педагогом, сообщает Газета.ru.

«Он был человеком с широким творческим диапазоном, который с одинаковым успехом играл аристократов и простых людей. Я думаю, что нам еще предстоит осознать место и роль этого художника в русской культуре», – сказал Фокин.

Фокин снял Клюева в роли Дубова в сериале «ТАСС уполномочен заявить...» (1984).

Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Прощание с актером состоится в Малом театре 4 сентября.