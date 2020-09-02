РИАМО - 2 сен. Сотрудники Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали минимальную стоимость отдыха на море для россиян в сентябре, сообщает Газета.ru.

«Минимальные цены недельных туров с авиаперелетом 5-11 сентября на курорты Крыма и Краснодарского края колеблются в диапазоне 20,4–25,4 тысячи рублей на двоих», – говорится в сообщении.

Расчет эксперты сделали 1 сентября. Он проводился для пакетных туров на семь ночей с вылетом 5-11 сентября.​