РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. Три педагога из образовательных учреждений Люберец вошли в топ-100 лучших учителей Московской области, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Искренне рад за люберчан! Это великолепная оценка их профессионального мастерства и креативного​ подхода к работе. Сотню лучших учителей Подмосковья ждет денежное поощрение за высокие достижения в педагогической деятельности. Этот список утвержден губернатором​ региона», - сказал Ружицкий.

Лучшими педагогами из Люберец стали учитель начальных классов гимназии №16 «Интерес» Татьяна Чиркунова, учитель изобразительного искусства школы №27 Людмила Маризова и учитель начальных классов гимназии №56 Яна Ананьева.