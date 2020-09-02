РИАМО - 2 сен. Стратегическая сессия Московского финансового форума «Российская экономика и финансовые рынки – есть ли жизнь после пандемии» пройдет в онлайн-формате 8 сентября, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

В сессии примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Стратегическая сессия станет площадкой для ключевой дискуссии 2020 года, посвященной финансово-экономической политике России. Участники обсудят вопросы влияния пандемии на экономику, финансовую систему, бизнес, а также модели реагирования на новые вызовы», — сказал Силуанов.

Прямая трансляция пройдет 8 сентября в эфире телеканала «Россия 24», на сайте стратегической сессии и в социальных сетях Московского финансового форума.

При обсуждении возможности проведения форума в этом году необходимо было ориентироваться на развитие эпидемиологической обстановки. Даже с учетом стабилизации ситуации с распространением коронавируса проведение мероприятия в полноценном формате является невозможным. В связи с этим принято решение провести юбилейный V Московский финансовый форум в полном объеме в 2021 году.

Главные спонсоры стратегической сессии Московского финансового форума — банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк и АО «Газпромбанк». Спонсор — АО «Гознак».

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Текстовая трансляция

2 СЕНТЯБРЯ

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